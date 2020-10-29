Балаковские власти до сих пор не устранили последствия урагана, который прошел 14 июля.

Напомним, местные жители сообщали о разрушениях и отсутствии желаний чиновников менять ситуацию.

Многое сделали коммунальщики, также на восстановление из областного резервного фонда выделили свыше 17 миллионов рублей, из районного бюджета более трех миллионов рублей.

На деньги районной администрации оказана помощь пострадавшим образовательным учреждениям в городах и селах, восстановлено 42 объекта, заканчивают ремонтировать художественную школу.

Средства областного резервного фонда тратят на ремонт кровель, восстановление обделок парапетов и замену деревянных окон на ПВХ, дорог, светофоров, дорожных знаков, крыш в 29 многоквартирных домах, восстановление образовательных учреждений и других пострадавших объектов.

Несмотря на то, что прошло довольно много времени, район только выходит на завершение восстановления.

Напомним, из-за стихии даже вводился режим ЧС.