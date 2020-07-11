Вчера, 10 июля, в 22:30 в СНТ «Фрегат» Энгельсского района произошло столкновение двух несовершеннолетних мотоциклистов. Об этом происшествии сообщает

16-летний юноша без прав, управляя мопедом Raiser, на высокой скорости не смог справиться с управлением и столкнулся с другим мопедом. Вторым двухколесным средством, мопедом Alfa, управлял его ровесник и тоже без прав. Стоит отметить, что у обоих юных мотоциклистов не было никакой защитной экипировки.

В результате столкновения двое несовершеннолетних юноши оказались в больнице, где им было назначено амбулаторное лечение.