Энгельсским следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении ныне совершеннолетнего местного жителя, который обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что вечером со 2 по 3 апреля 17-летний парень гостил у своей матери и ее сожителя в Энгельсе. Внезапно между парнем и 49-летним сожителем его матери завязался конфликт, в ходе которого несовершеннолетний начал избивать мужчину. 17-летний парень избил сожителя матери руками и ногами по голове и телу.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мужчину с тупой травмой груди м живота.

Несовершеннолетний парень не стал отрицать своей вины в случившемся, он раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.