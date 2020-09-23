Позавчера, 21 сентября, в отделение полиции обратилась женщина с заявлением об ограблении своего сына, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Зявительница сообщила, что возле общежития в Энгельсе у ее 16-летнего сына, первокурсника техникума, едва знакомый парень открыто без применения насилия забрал телефон Honor 9S.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение 16-летнего учащегося техникума, ранее не судимого. Парень сознался в содеянном, но телефон уже вернуть не смог, так как сдал его в скупку.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.