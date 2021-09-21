20 сентября в Ленинском районе Саратова произошла авария. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Днем напротив дома № 2/1 по улице Техническая 17-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 сбил 27-летнюю женщину.

Она с травмами госпитализирована в больницу.