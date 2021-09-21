Домой Рубрики Новости Саратова Несовершеннолетний водитель сбил женщину в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествияЧП Несовершеннолетний водитель сбил женщину в Саратове По Новости Саратова - 21.09.2021 49 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber 20 сентября в Ленинском районе Саратова произошла авария. Об этом сообщает региональное ГИБДД. Днем напротив дома № 2/1 по улице Техническая 17-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 сбил 27-летнюю женщину. Она с травмами госпитализирована в больницу. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Внучка нашла труп дедушки в перетопленном доме в селе под Саратовом В Саратове «доктор Джексон» развел женщину на полмиллиона рублей Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области снова растет ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мэр Саратова: Кинотеатр «Пионер» под магазин переделал бывший член общественной палаты... Новости Саратова - 21.09.2021 0 После критики от председателя ГД Вячеслава Володина глава администрации Саратова Михаил Исаев заявил, что тоже обеспокоен функционалом здания кинотеатра «Пионер». При этом глава города... Внучка нашла труп дедушки в перетопленном доме в селе под Саратовом 21.09.2021 В Саратове «доктор Джексон» развел женщину на полмиллиона рублей 21.09.2021 Академия при Президенте РФ отмечает своё 11-летие 21.09.2021 Несовершеннолетний водитель сбил женщину в Саратове 21.09.2021