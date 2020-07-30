Следственным отделом по городу Балаково завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней местной жительницы, которую обвинили в краже, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что 25 апреля на одной из улиц города Балаково Саратовской области 17-летняя девушка обнаружила банковскую карту. Но девушка даже не подумала отыскать владельца найденной карты, а просто забрала ее себе.

С телефона она оперативно заказала себе в интернет-магазине разные товары и расплатилась за них подобранной картой. Сумма покупок составила 1,805 тысячи рублей.

Хозяйка карты заметила пропажу только тогда, когда ей начали приходить уведомления о списании денег, тогда женщина заблокировала банковскую карту и обратилась в отделение полиции.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти похитительницу карты, которая позже созналась в содеянном.

Девушка возместила хозяйке карты причиненный ущерб. А уголовное дело, возбужденное в отношении несовершеннолетней, отправлено в суд.