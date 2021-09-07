Несовершеннолетняя жительница Балаково получила условный срок за ограбление, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Ночью с 21 на 22 августа 2020 года вместе с двумя ранее судимыми братьями несовершеннолетняя девушка участвовала в ограблении в подъезде одного из домов по улице Вольской. Злоумышленники избили парня, после чего забрали у него рюкзак и телефон, общей суммой более 30 тысяч рублей.

Девушка полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде одного года условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.