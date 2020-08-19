В отношении 38-летней жительницы Октябрьского района Саратова возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия к полицейскому, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что 13 августа 38-летняя жительница Октябрьского района обратилась в полицию с заявлением о краже. У нетрезвой женщины пропал телефон и деньги, в чем она сразу же заподозрила своего 23-летнего сожителя.

Когда на место происшествия приехали полицейские и начали опрашивать всех участников конфликта, женщину возмутили вопросы, адресованные ее матери. Допрашивающего сотрудника полиции нетрезвая саратовчанка схватила за обмундирование и начала угрожать применением не опасного для здоровья насилия.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.