Девушка-фельдшер подверглась нападения в Энгельсском районе Саратовской области, рассказал информационному порталу «Новости Саратова» советник регионального министра здравоохранения Александр Колоколов.

Нападение произошло вчера во второй половине дня в селе Узморье. Бригада «скорой помощи» приехала по вызову к 47-летнему мужчине. Во время осмотра нетрезвого пациента тот изловчился и ударил головой в нос девушке-фельдшеру. Сейчас она находится в больнице.

Хулиган задержан. В отношении него проводится проверка.