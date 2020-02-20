Житель Саратова госпитализирован после ДТП в поселке Жасминный Саратова вчера вечером, сообщает пресс-служба облспаса.

Вечером 19 февраля 48-летний водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением и перевернулся на железнодорожном переезде в Жасминном. Для того, чтобы извлечь мужчину из искореженного автомобиля. Пришлось вызывать сотрудников служба спасения. После того, как водителя из машины достали, он был передан в руки в руки медиков, которые госпитализировали пострадавшего в больницу.

Как рассказали «Новостям Саратова» в пресс-службе городской автоинспекции, пока неизвестно был ли мужчина пьян. Результаты его анализов на алкогольное опьянение поступят к дознавателям ГИБДД лишь через две недели.