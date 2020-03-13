Под Саратовом мужчина пьяный мужчина упал в подвал, сообщает «ЧП Саратов».

Инцидент произошел с 63-летним саратовцем в поселке Дубки. Спасатели рассказали, что он упал с высоты трех метров.

Сейчас пострадавшего госпитализировали в больницу.

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