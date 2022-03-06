Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося задушить свою дочь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По словам следователей, 4 марта из квартиры многоэтажного дома по улице 2-ая Садовая Октябрьского района в больницу была госпитализирована 17-летняя девочка с диагнозом «асфиксия, подозрение на закрытую травму черепа».

В этот вечер пьяный 43-летний отец девочки находился в квартире. Во время ссоры в приступе злости мужчина схватил рукой за шею 17-летнюю дочь, после чего ударил ее головой о стену, а потом сдавил шею, перекрывая кислород. Его действия успела остановить супруга.

В настоящее время злоумышленника задержали, для него решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и собирается информация о семье, где воспитывался ребенок.

На данный момент жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.