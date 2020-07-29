Следственным отделом по Волжскому району Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, он обвинен в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Около полудня, 15 июля, 30-летний нетрезвый саратовец был остановлен сотрудниками полиции в связи с тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Нарушителя проводили в передвижной пункт полиции для составления административного протокола. Но мужчине так не хотелось составления протокола, что он предложил сотруднику полиции взятку в размере двух тысяч рублей. Все предупреждения полицейских об уголовно-наказуемом деянии только увеличивали пыл мужчины, он повторно предлагал эту сумму.

Сотрудниками полиции были пресечены незаконные действия мужчины, и его дело отправилось уже в следственный комитет.

Свою вину в попытке дачи взятки мужчина признал. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.