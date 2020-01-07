Спасатели были вынуждены будить пьяного мужчину из-за задымления квартиры в Марксе Саратовской области, сообщает источник ИА «Новости Саратова».

Жительница Маркса переполошила спасателей из-за задымления в своей квартире. По словам женщины, она поставила разогревать еду, и вышла в магазин, а ее нетрезвый супруг, вероятнее всего, лег спать, пропустив момент подгорания пищи. Достучаться самостоятельно до мужа женщина не смогла, поэтому ей пришлось вызывать спасателей.

Сотрудники ОСО взобрались по лестнице на третий этаж, и разбудили уснувшего мужчину.

Фото: облспас