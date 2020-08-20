Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины, который обвинен в применении насилия к представителю власти, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ранее, 16 августа, полицейские остановили возле рынка «Сенной» города Саратов нетрезвого мужчину, которому предложили пройти в отдел для медицинского освидетельствования. Но все объяснения сотрудников правопорядка возмутили 58-летнего мужчину, который высказал угрозы и ударил полицейского в грудь.

Теперь в отношении нарушителя общественного порядка возбуждено уголовное дело.