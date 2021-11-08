Естественная убыль населения в регионе набирает обороты.

Так, в октябре текущего года среди саратовцев зарегистрировано 5 876 умерших и 1 626 новорождённых.

Таким образом смертность превысила рождаемость в 3,5 раза. Такую информацию обнародовал ЗАГС.

Иначе как вымиранием возникшую ситуацию не назовешь.

Это подтверждает и статистика за 10 последних месяцев: в Саратовской области появились на свет 15 535 детей и скончались 38 474 человека. За неполный год смертность превышает рождаемость почти в 2 раза.