Главный врач Балаковской станции скорой медицинской помощи Ирина Неверова ждет больших перемен после Послания президента России Владимира Путина к Федеральному собарнию.

— Обращаясь к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин отметил важную роль нашей службы в жизни граждан. В период начала пандемии COVID-19 врачи скорой оказались на передовой борьбы с инфекцией. Президент дал чёткую установку — создавать лучшие условия для наиболее эффективной работы медиков. В рамках Послания была анонсирована покупка более пяти тысяч автомобилей скорой медицинской помощи, которые поступят в регионы, в малые города и отдалённые территории в ближайшие три года.

Мы видим, что многое уже начинает меняться в лучшую сторону. На примере Саратовской станции скорой помощи, где уже в прошлом году повысили зарплаты всему персоналу, ежегодно обновляется автопарк, где для врачей и фельдшеров сейчас достраивают современный дом со служебными квартирами, мы видим, что для медиков начинают создавать комфортные условия и работы и жизни.

Несколько дней назад с нашим коллективом встретился спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он пообещал, что и у нас зарплаты приведут к уровню «скорой» областного центра. Это, безусловно, весомый стимул для наших сотрудников оставаться работать в районе, — отметила Ирина Неверова.