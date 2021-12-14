14 декабря члены Общественной палаты Саратовской области посетили новую инфекционную больницу.

Экскурсоводом для общественников выступил главный врач Дмитрий Хижняк, который показал присутствующим корпуса больницы. Члены палаты оценили ход обустройства палат и диагностических кабинетов. Такое важное оборудование как аппараты МРТ, КТ и рентгенографии уже установлены и сейчас производят их настройку.

Дмитрий Хижняк рассказал общественникам, что больница рассчитана на 400 мест, но в экстренных ситуациях количество их количество может быть увеличено втрое. Все корпуса соединены между собой галереей, которая изолирует друг от друга разные отделения. Вентиляция всех помещений соответствует всем санитарным требованиям и имеет множество степеней очистки воздуха.

Все члены Общественной палаты были поражены оснащенностью кабинетов и палат. В комфортабельных палатах установлено суперсовременное оборудование и всё продумано до мелочей. Удобство там будут ощущать и больничный персонал и пациенты.

— Это уникальная больница! Она станет огромным подспорьем для саратовской медицины» — отмечают общественники.

В инфекционной больнице предусмотрена работа санитарной авиация и телемедицины. Обустроен зал для учебной аудитории и проведения конференций с мультимедийным оборудованием. Начать работу этого технологичного инфекционного центра планируется в январе будущего года.