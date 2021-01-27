Парень из Марксовского района Саратовской области не смог убежать от полиции из-за неубранных сугробов, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Житель Маркса рассказал полицейским, что припарковал автомашину — ВАЗ-2106 около дома на улице Загородная Роща. Он уточнил, что ключи оставил в салоне автомобиля. Машина была обнаружена недалеко от места парковки. По предварительным данным, злоумышленник при выезде из двора не справился с управлением и застрял в снегу.

Было возбуждено уголовное дело и в результате розыскных действий оперативники задержали подозреваемого — 24-летнего мужчину. Сейчас его проверяют на причастность к схожим преступлениям.