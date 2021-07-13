Прокуратурой Озинского района в суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя другого государства, который обвиняется в незаконном пересечении границы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
Как стало известно, в 2015 году гражданину Азербайджана было запрещено въезжать на территорию России до мая 2018 года органом миграции.
Спустя год после запрета злоумышленник изменил свои паспортные данные, чтобы въехать в Россию. В этот момент он находился на родине.
После этого, 25 октября 2016 года, он смог пересечь границу с Россией, воспользовавшись измененным паспортом в международном пункте допуска. Впоследствии он был задержан правоохранительными органами.
Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.