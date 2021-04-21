Вчера, 20 апреля, владелец самовольно установленных гаражей у новой набережной начал их сносить. Об этом сообщили в мэрии.

Проверка показала, что гражданин является владельцем 13 строений на 2-й Садовой улице. Речь идет об участке между улицей Чернышевского и набережной Космонавтов.

— Был установлен владелец данных незаконных построек, который пошел навстречу администрации города и в целях благоустройства набережной и освобождения данной пешеходной зоны приступил к сносу данных объектов, — отметила председатель комитета по управлению имуществом администрации города Светлана Чеконова.

В настоящее время рабочие начали разбор плит перекрытий и металлических ворот гаражей. Самовольные постройки будут ликвидированы к концу следующей недели.