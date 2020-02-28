Иностранец попался в Саратовской области за незаконное пересечении границы, пишет прокуратура.

В 2014 году 29-летнцу уроженцу Таджикистана запретили въезжать в Россию до июня 2017 года. Через два года он подделал паспорт и пересек границу в целях заработка.

С марта 2016-го по май 2017 года он побывал в Казани, Белгородской, Брянской, Оренбургской и Саратовской областях. В общей сложности иммигрант шесть раз успешно обманул службы контроля ФСБ.

На допросе он признался в содеянном. Учитывая наличие маленьких детей на иждивении, его приговорили к штрафу десять тысяч рублей.