Сотрудники администрации Саратова продолжают освобождать муниципальные земли от незаконных объектов.

Сегодня, 23 июля, на улице Панфилова в Ленинском районе Саратова начали сносить стоянку и здание, где оказывали услуги шиномонтажа. У владельца данных объектов закончился договор аренды земли. Однако самостоятельно он сносить объект не торопился.

— В данный момент исполняется решение Саратовского областного суда по иску администрации к индивидуальному предпринимателю об освобождении земельного участка, который был занят автостоянкой. Производится демонтаж двух объектов капитального строения, в которых располагалась охрана, шиномонтажа и ограждения. Должнику было вручено требование об исполнении решения суда. Демонтаж он производит самостоятельно, — рассказал начальник отдела судебно-правовой работы комитета правового обеспечения администрации Саратова Алексей Степанов.