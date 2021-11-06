В Саратове продолжается работу по возвращению в собственность незаконно занятых земельных участков. Сегодня, 6 ноября, демонтаж проводился на улице Карьерная в Заводском районе.

Сотрудниками комитета по управлению имуществом регулярно проводится проверки территорий, незаконно занятых торговыми ларьками, гаражами, сараями и другими самовольными постройками. Демонтаж может осуществляться в досудебном порядке, а также по решению суда.

Сегодня был освобожден участок по улице Карьерной между домами № 2Б и № 3. Работы будут продолжены.