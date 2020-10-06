Представители межрегионального экологического движения «Ока» провели комплексную экологическую экспедицию на водоем-охладитель Балаковской АЭС и Саратовское водохранилище, сообщают волонтеры организации.

Участники экспедиции — водитель-оператор, эколог-исследователь и эколог-дозиметрист, прошли двухнедельный карантин, неукоснительно соблюдали социальную дистанцию, масочно-перчаточный режим в публичных местах и следовали всем рекомендациям Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса covid-19.

Целью комплексной экологической экспедиции было выявление в мониторинговом режиме реальных факторов, влияющих на экологию Балаково, состояние водоёмов-охладителей Балаковской АЭС, и Саратовского водохранилищ.

В первую очередь стояла задача оценки радиационного фона, выявление источников промышленных и органических стоков, последствий применения на полях минеральных удобрений, оценка состояния очистных сооружений, определение причин снижения уровня воды, интенсивного цветения сине-зелёных водорослей на Саратовском водохранилище.

Измерения проводились экологами, имеющими актуальные профессиональные удостоверения «Радиационная безопасность и радиационный контроль» и официальную аккредитацию в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды Росприроднадзора.

Все данные по проведенным дозиметрическим исследованиям были запротоколированы и заверены участниками экспедиции.

— Удалось выполнить всю программу комплексных экологических исследований. В срок до 20 октября 2020 года планируем провести обработку полученных материалов, протоколов измерений мощности гамма-фона, лабораторный анализ проб воды, грунта и донных отложений, взятых на водоеме-охладителе Балаковской АЭС и Саратовском водохранилище.

Полученные результаты экологических исследований будут представлены широкой общественности, экспертному сообществу, другим заинтересованным сторонам.

По итогам и выводам экспедиции будем готовить предложения для федеральных, региональных и местных органов власти по оздоровлению Саратовского водохранилищ, экологическому благополучию Балаково, — говорит председатель Экологического движения «Ока», руководитель экспедиции Алан Хасиев.