В поселке Солнечный раскрыта кража, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В конце апреля в полицию с заявлением обратился 53-летний местный житель, который сообщил, что малознакомая собутыльница Анастасия украла у него телефон и 3,5 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана 33-летняя женщина из села Бородаевка Марксовского района, которая созналась в содеянном. Правда, изъять деньги у нее не удалось, потому что женщина уже их потратила, а украденный телефон она потеряла.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.