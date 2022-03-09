Франция заявила, что ни одна российская собака не будет допущена на Чемпионат Европы-2022 в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

— Ряд стран ввел санкции против россиян на своём уровне, хотя, запрета со стороны FCI на участие в мероприятиях за рубежом не было, — прокомментировали ситуацию кинологи.

Они отметили, что на данный момент в России могут проводиться мероприятия на национальном уровне и присуждаться национальные титулы, но не международные.

Также российские собаки не попадут на одно из крупнейших кинологических мероприятий, проходящих вне системы FCI, – выставку Crufts (Великобритания, 10-13 марта).​