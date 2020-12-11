Руководитель общественного совета микрорайона Солнечный-2 Татьяна Никитина положительно оценила инициативы спикера Государственной думы Вячеслава Володина относительно комплексного развития отдаленных районов Саратова

— Мне очень близка мысль спикера Государственной думы Вячеслава Володина, что Саратов — это город без окраин. Все районы должны иметь равные условия для развития и комфортной жизни своих горожан. Елшанка, Солнечный-2, Авиатор, Ласточкино, Звезда — в этих районах областного центра реализовывает проекты Вячеслав Володин.

Основная идея — это полная обеспеченность всеми необходимыми объектами социальной и коммерческой инфраструктуры. В шаговой доступности должны быть школы, детские сады, рынки, магазины, поликлиники, парки и многое другое. У каждого из жителей наших отдалённых районов должна быть возможность без каких-либо трудностей добраться на общественном транспорте в центр города. Во время своего визита Вячеслав Володин очень много говорил о развитии транспортной инфраструктуры Саратова. К сожалению, это одна из актуальных проблем областного центра. У нас в микрорайоне действует только один маршрут №53 большой вместимости. Продления этого маршрута добился общественный совет Солнечного-2, и помог нам в этом Вячеслав Володин. К сожалению, до этого городские власти нас не слышали.

Городская власть должна слышать жителей, не только общаться и обещать, но и решать вопросы, в том числе отдалённых микрорайонов. Володин решает и есть реальные результаты его решений, — отметила Татьяна Никитина.