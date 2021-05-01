Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил жителей области с праздником Весны и Труда.

— Дорогие земляки, поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Этот день – особо значимый для всех, кто трудится на заводах и в полях, учит молодое поколение, лечит людей, помогает развивать наши города и сёла. Независимо от профессии, нас объединяет стремление достичь успеха в любимом деле и сделать жизнь лучше.

От всей души благодарю наше старшее поколение, ветеранов. Вы показали нам пример трудолюбия, самоотверженности, любви к малой Родине и своей стране. И помогли воспитать достойную смену.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! — пишет Николай Панков.