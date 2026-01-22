Николай Панков: Посетил балашовскую школу № 9

Прекрасное здание, отличный коллектив.

Во время перемены посмотрел, как организовано питание в школе. Сейчас в школе готовят сами. Повара рады, что вернулись к такой форме приготовления пищи. После еды у ребят тарелки пустые, им дают добавки. Родители ждали детей с начальной школы. Пообщался и с ними. Хорошо отзываются о педагогах, питании и дополнительных занятиях.

Было важно услышать мнение людей на приёме граждан. Его специально провел вне здания школы и администрации. Так, думаю, людям удобнее высказаться. Пришли учителя и родители, кто поднимал вопрос о директоре 9-й школы. Спасибо им большое. Они высказали свою точку зрения. Главное, считаю, не забывать об основном — это процесс воспитания, обучения и питания наших детей.

Согласен с педагогами и родителями — разбрасываться кадрами не совсем правильно. Всем нужно находить применение. Особенно педагогам. Пока не встретился с Андреем Рыжовым. Телефоны уже неделю не отвечают. Надеюсь, с ним все нормально.

Когда питание стали готовить в школе, его качество улучшилось. Об этом рассказали ученики, родители и сотрудники школы. Там, где школа может самостоятельно готовить пищу, нужно сохранять такую систему. А здесь, на мой взгляд, заместители подставили руководство. Спешка не всегда на пользу. Нужно много раз обдумать и всё взвесить, прежде чем доверять питание детей организации из другого региона.

Как кормили детей раньше, думаю, разберутся следственные органы. Также возьму на контроль качество питания в Пугачевском районе. Считаю, всё должно быть в рамках действующего законодательства. И каждая из сторон должна помнить, что главное — это наши дети. Их обучение, воспитание и питание.