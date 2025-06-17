Николай Панков убедился, что спортплощадка школы № 10 открыта до вечера

Депутат Госдумы Николай Панков побывал в школе № 10 Саратова, где проходит капитальный ремонт по госпрограмме «Развитие образования». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Пара слоV».

«Это одна из старейших школ Волжского района. Но ни у города, ни у области средств на комплексное восстановление школы не было.

Госпрограмма создаёт отличные возможности для учеников. В моём округе капремонт прошёл в школах Балаково, Ершова, Озинок. Завершается капремонт в пос. Заволжском. После капитального ремонта дети учатся, практически, в новой школе. С современной мебелью, оборудованием, обновлённой столовой. Важно, меняются окна, водопроводные коммуникации и система отопления. Часто общаюсь с педагогическим сообществом, и знаю, что окна — это одна из главных проблем старых школьных зданий. С их заменой в школах становится тепло и комфортно.

Сразу видно, за территорией школы следят. В порядке содержатся и спортивные площадки. Очень хорошо, что спортплощадками пользуются все жители микрорайона. Территория открыта до вечера. Это правильный подход. Ведь площадки обустроены за бюджетные средства и должны служить людям. Именно об этом говорит Вячеслав Володин. По его депутатскому проекту строятся пришкольные бассейны и ледовые арены в отдаленных районах города и области. И они также должны быть доступны для детей в удобное время. При этом школы, где расположены крупные спортивные объекты, необходимо обеспечивать средствами для их содержания. Это задача профильного министерства и администрации города», — отметил Николай Панков.