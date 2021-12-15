Сегодня 15 декабря, на заседании регионального парламента депутат от КПРФ Николай Бондаренко предложил сократить количество мировых судей в Саратовской области.
Согласно его данным, население региона за последние 20 лет сократилось на 200-300 тысяч человек, в связи с чем уменьшился и объем работ.
Александр Анидалов заявил, что нагрузка на судей в Красноармейском и Пугачевском районе ниже минимальной, однако количество мировых судей там остается прежним.
Лариса Малижик пояснила, что из года в год растет нагрузка на судей, в связи с чем решено построить дополнительный судебный участок в Энгельсе.
Коммунисты предложили сократить судей и направить средства на социальные нужды.