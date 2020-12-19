Депутат Саратовской областной Думы Николай Бушуев (фракция «Единая Россия») считает, что администрация города Саратова пассивно ведет себя при реализации важных инфраструктурных проектов.

—Городской власти необходимо активнее участвовать в программах, которые предлагаются федеральным центром. Особенно в тех, которые относятся к развитию транспортной инфраструктуры. Ведь без современного транспорта город обречен деградировать.

Правильно указал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, на то, что городу нужно участвовать в лизинговых программах по приобретению современного подвижного состава. В частности, трамвайных вагонов. Лизинговые программы успешно зарекомендовали себя в сельском хозяйстве, авиационных пассажирских перевозках и других сферах экономики. Почему городская власть не использует такие рыночные инструменты для модернизации городского хозяйства? Ответа пока нет.

Пассивность при реализации программ модернизации городской инфраструктуры до добра не доведет, — отметил Николай Бушуев.