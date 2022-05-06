Председатель Общественной палаты Саратова Николай Островский высказался о благоустройстве Саратова.

-Последние несколько лет Саратов активно преображается, это затрагивает и общественные зоны, и дворовые территории, городские объекты, улично-дорожные сети – все составляющие современного крупного города.

В Телеграм-канале сторонников Вячеслава Володина проводился опрос, который показал, что подавляющее большинство жителей города видят эти изменения. Действительно, в Саратове за последние несколько лет преобразилась набережная. Общественная территория, которая всегда была лицом нашего города, вновь приобрела презентабельный вид. Об этом говорит количество людей, которые ежедневно выходят сюда на прогулку, играют с детьми, занимаются спортом. Появились замечательные зоны отдыха с восстановленными лавочками и качелями.

Помимо этого, работы по благоустройству территорий ведутся и на других участках, тот же бульвар на ул. Рахова, работы на котором продолжаются, но изменения в лучшую сторону заметны уже сейчас. Самое важное, что преображаются все районы областного центра и работы проводятся до сих пор не только в рамках масштабных нацпроектов, но также и благодаря людям, неравнодушным к судьбе нашего города.

В этом году также запланированы крупные изменения, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» идет голосование за объекты благоустройства 2023 года. Напомню, до 30 мая любой житель Саратова в возрасте от 14 лет может на платформе 64.gorodsreda.ru выбрать именно ту территорию, которую необходимо отремонтировать в первую очередь. Подавляющее большинство жителей и так видит улучшения города, но необходимо продолжать работу в этом направлении, чтобы их увидели все горожане, — написал он.