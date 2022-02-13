Опять о снеге, гололеде и туманах.

На улицах сейчас неудобно, тяжело, травмоопасно.

Как немой укор этому — четкая работа аэропорта «Гагарин». Он стал лауреатом 9 национальной премии «Воздушные ворота России». Сразу в двух номинациях: «Лучший аэропорт с пассажиропотоком до 2 млн пассажиров в год» и «Самый комфортный аэропорт по итогам пассажирского голосования».

Настойчивость и целеустремлённость Володина позволили на многие десятилетия вперёд обеспечить бесперебойное и всесезонное авиасообщение. И возможность перелетов для наших жителей и в снег, и в туман.

Многие сталкивались с невозможностью гарантировать вылет из старого аэропорта. Начиная с осенних туманов, зимних снежных заносов, ранних весенних гололедов. И никуда не денешься. Сам, как и многие жители, не мог сутками вылететь в Москву или сюда из Москвы. Эти изнурительные многочасовые ожидания и скитания в аэропорту. Экстренные посадки в соседних городах. Бросали в аэропорты Самары, Нижнего, Волгограда и Пензы. И обратная доставка домой в Саратов . Часто жители добирались сами на автотранспорте. Что тоже было не безопасно. Изнурительная доставка. А кто с детьми, а кому срочно, а у кого другие планы? Вот сколько проблем. А сейчас подобные ситуации крайне редки.

Мы уже забыли, что такое неуважение к авиапассажирам. К планам и времени людей. И надеюсь, что об этом уже не вспомним.