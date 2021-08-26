Наш аграрный Университет им. Н.И. Вавилова по итогам года занял 2-е место среди всех 54 аграрных вузов нашей страны.

В рейтинге учитывались программы магистратуры и аспирантуры, объем дополнительных программ, средний балл ЕГЭ, численность обучающихся по программам СПО, создание объектов интеллектуальной собственности и ряд других значимых показателей.

Как председатель попечительского совета СГАУ, понимаю, сколько труда вложили профессорско-преподаватель кий состав, весь коллектив университета, чтобы достичь таких высоких результатов. И нам много еще предстоит вместе сделать для развития вуза. Укрепления его технической и научной базы.

Сегодня идет и работа по ранней профориентации в районах нашей области, создаются агроклассы. А это значит, в сельское хозяйство придут еще более сильные и заинтересованные в будущей профессии студенты.