Сегодня Балаково отмечает 259-летие.

Это не круглая дата, но в ней – богатая история города пяти комсомольских строек. Города химиков, энергетиков, строителей, который создавался руками многих поколений трудолюбивых и целеустремленных людей. Настоящих профессионалов, которые возводили заводы, выпускали необходимую стране продукцию, создавали крупнейшие электростанции.

Благодаря вам Балаково стал крупным промышленным и энергетическим центром не только в масштабах нашей области, но и всей страны.

И сегодня очень важно, чтобы город становился комфортнее и сохранял свою уникальность. Для этого благоустраиваются парки и скверы, ремонтируются дворы и тротуары, строятся дороги и спортивные объекты. Реконструируются памятники архитектуры и расселяются аварийные дома. Главное – это качество жизни людей.