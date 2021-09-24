В таком большом промышленном городе, как Балаково, особенно нужны уютные зеленые уголки для отдыха.

Куда можно прийти всей семьей или с друзьями. В городе зеленых зон немало, но многие были необустроены. И этот вопрос постепенно решается.

Сейчас началось благоустройство четырех общественных территорий. Дополнительно к тем 11-ти, работы на которых уже идут. Это скверы в 7 и 9 микрорайонах и на ул. Степной. А также территория перед Городским дворцом культуры. Средства выделены в рамках спонсорской помощи.

В скверах будут новые пешеходные дорожки, уличное освещение, лавочки. Там, где необходимо – детская площадка. Также появятся молодые зеленые насаждения. А перед ДК обновят асфальтовое покрытие, расширят проезд.

Это то, что мы обсуждали с жителями. И то, о чем говорил Вячеслав Володин – Балаково преображается и становится территорией, комфортной для жизни.