Завершены строительные работы, внутренняя отделка.

Сейчас помещения приводятся в порядок. Идет заполнение бассейна водой. Необходимо также проконтролировать, чтобы была хорошо убрана территория и все подготовлено к сдаче.

Много раз приезжал в эту школу. Прекрасный коллектив учителей. Многие ученики добиваются хороших результатов и в учёбе и спорте.

Благодаря проекту Вячеслава Володина, школа в Перелюбе стала современным образовательным центром. Реконструировано само здание школы, рядом построены открытый спорткомплекс и бассейн. А значит, условия обучения в селе не уступают областному центру.