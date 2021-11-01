Согласен с жителями Вольского района: очень странная постановка вопроса о возможном закрытии ряда сельских библиотек.

В Куликовке, Спасском, Николаевке, Богатом и Междуречье.

Не раз убеждался – даже если жителей в селе немного, библиотеки все равно нужны. И взрослым, и особенно молодежи, которая получает образование и познает мир.

У сельских жителей, как и у городских, должны быть возможности расширить кругозор. Познакомиться с художественным наследием и современной культурой. Поэтому всегда стараюсь помогать с решением проблем библиотек, в том числе, Вольского района. Кроме того, вместе с работниками проводим конкурсы, посвященные истории родного края и героям-землякам.

Буду внимательно следить за опросом жителей. Действительно ли люди согласятся на закрытие библиотек?

В то же время задам вопрос социальному блоку областного правительства. Неужели нет возможности найти средства на зарплаты нескольким библиотечным работникам? И на обустройство помещений? Будем вместе решать эту проблему.