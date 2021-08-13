Саратовская область развивает культурный досуг населения.

«Библиотеки нового типа — модельные — уже создаются в районах нашей области. Сам не раз убедился, что они востребованы. Дают не только знания, но и хороший кругозор, навыки пользования компьютерной техникой, развивают творческие способности», — отметил в своём Телеграм-канале «Пара слов» депутат Государственной думы Николай Панков.

Для создания таких современных библиотек регион получит 20 млн руб. из федерального бюджета. Кроме того, со слов парламентария, Саратовская область сможет рассчитывать ещё на 11,6 млн руб для книгохранилищ. Средства направят на пополнение книжных фондов муниципальных и государственных библиотек.

Этот вопрос, как отмечает Панков, не раз поднимался работниками библиотек на встречах с избирателями.

Кроме того, на материальную поддержку творческой деятельности и техническое оснащение могут рассчитывать в ближайшее время и детские и кукольные театры. На эти цели в Саратовскую область поступит 758 тыс. руб.

«На примере любимого юными зрителями «Теремка» можно видеть, как преображаются наши театры. И эта работа в регионе будет продолжаться», — заверил Панков.

На фото: спикер ГД Вячеслав Володин и депутат ГД Николай Панков в театре кукол «Теремок»