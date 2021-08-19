Как и обещал, заехал во двор на Свердлова.

Он объединяет жителей четырех домов — 15, 17, 19, 21. О необходимости ремонта территории говорили на прошлой встрече с жителями Балакова. Они и пригласили приехать к ним во двор. Заметно, что жители ухаживают и своими силами благоустраивают придомовую территорию. У подъездов чисто, разбиты клумбы. Но, ремонт внутридворовой дороги жителям самим не под силу. Обсудили возможность включить двор в программу ремонта на следующий год.

Об этом проекте говорили также с балаковцами. В этом году ремонт тротуаров завершится возле всех объектов социальной сферы. Дальше нужно заниматься дворовыми территориями. С общественными советами будем формировать паспорт каждого двора в городе. Чтобы сформировать общую программу.

Сегодня также встретился с жителями дома 22 на улице 30 лет Победы. Здесь идут работы по ремонту двора. Но, подрядчик затягивает со сроком выполнения работ. Это неправильно. Двор разрыт, работает техника. Нужно активизировать силы и ускорить работы с соблюдением качества.

Считаю, подрядчики, которые сейчас не справляются, не должны снова выходить на ремонт дворовых территорий. Чтобы не доставлять неудобства жителям.