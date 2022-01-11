На этой неделе продолжаю работу в округе.

В Балаковском, Вольском, Воскресенском и Хвалынском районах.

Встречи касаются решения проблем жителей, обеспечения жильём детей-сирот, ремонта школ и больниц, реставрации объектов культурного наследия.

Погода хорошая, обещали снежок. Зимняя сказка продолжит радовать. Обязательно помогу сбыться мечтам детей, чьи письма снял с «Елки желаний».

И еще скажу спасибо тем, кто трудится на благо жителей Балаковского района. Это врачи, учителя, воспитатели детсадов, социальные работники, представители общественных советов. Их объединяет профессионализм и активная гражданская позиция. Всегда стараюсь быть с ними на связи и слышать их мнение.