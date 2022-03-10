Володин подчеркнул, что никакие вызовы и санкции не помешают продолжить развитие дорожной сети в нашей области.

Он смог отстоять программы в нашей области.

В рамках дополнительного финансирования будут решены и многие дорожные проблемы и в моем округе. Знаю, какой это наболевший вопрос для людей. Не раз говорили об этом на встречах.

В том числе, это строительство объездной дороги вокруг Пугачева. Это поможет разгрузить городские дороги от пробок. К тому же, большегрузный транспорт не будет разбивать покрытие. Это и другие участки дорог.

Уже сегодня жители области ощутили перевод дорог на федеральный уровень обслуживания.