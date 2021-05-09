Депутат Госдумы Николай Панков встретил День Победы в Балаковском, Вольском и Воскресенском районах. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— День Победы объединяет всех людей. Сегодня с жителями почтили память героев нашей области. Пришли и ветераны, и люди разных профессий, и молодёжь. Вместе возложили цветы к Обелиску памяти балаковцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, и к мемориалу «Вечный огонь» в Вольске. А также к памятникам Героев Советского Союза: летчика Виктора Талалихина в Тепловке Вольского района и легендарного политрука Василия Клочкова в селе Синодском Воскресенского района. Каждый вспоминал в эту минуту своих родных и близких людей, которые сражались на фронте и трудились в тылу.

Ярким и торжественным был парад Вольского гарнизона. В строю прошли и наши красавицы-девчонки — курсанты военного института материального обеспечения. Уже сложилась традиция, что вольчанки участвуют и в Параде Победы в Москве. Сегодня расчёт института торжественно промаршировал по брусчатке Красной площади.

Радует, что молодежь помнит и чтит подвиг земляков. Юнармейцы и кадеты из вольских школ пронесли портреты 106 Героев Советского Союза и 6 полных кавалеров ордена Славы, чья жизнь связана с Вольским районом.

День Победы – священный для всех народов Советского Союза. Вместе с вольчанами в строю прошли курсанты вооруженных сил Казахстана, Азербайджана, Таджикистана.

Очень понравились зрителям показательные выступления роты почётного караула. Загадка для читателей – какое слово выложили из карабинов на главной площади Вольска? Подсказка на фото, — пишет Панков.