Сегодня в Вольске встретился с детьми-сиротами, которые еще не получили жилье.

Проблема в нашей области копилась десятилетие и начала решаться благодаря участию спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он привлек финансирование. Сейчас все зависит от работы на местах.

В Вольском районе 460 детей-сирот, 309 из них уже получили право на получение жилья. 154 человека достигли 23 лет и могут получить сертификат на его приобретение. В прошлом году только 9 квартир было обеспечено в районе.

Усилия необходимо объединить и создать удобный механизм взаимодействия. Чтобы не дети-сироты ходили по кабинетам и добивались информации о том как действовать. А получали эту помощь в беззаявительном порядке. Ответственные структуры должны идти на встречу, сопровождать на каждом этапе получения жилья.

В Вольском районе создадим инициативную группу, чтобы все дети-сироты смогли получить необходимую информацию. Здесь неоценимо участие социальных педагогов. Прошу депутатов фракции «Единая Россия» провести с ними встречу. Они отслеживают судьбы всех своих воспитанников и находятся с ними на постоянной связи.

Рабочий день продолжается. За два дня проехал Балаковский, Вольский районы, был в Шиханах. Сейчас еду по трассе в Воскресенский район, снег не прекращается.

Отмечу, федеральные трассы расчищены. Техника работает. Хотелось бы, чтобы и остальные дороги нашей области обслуживались также.

Скажу, что и город Балаково в целом очищен лучше, чем некоторые районы Саратова. Главам районов областного центра нужно усилить работу. Впереди ночь, когда можно не создавая трудностей горожанам очищать улицы от снега.