Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» поздравил депутатов с Днём российского парламентаризма.

«Сегодня День российского парламентаризма. Поздравляю коллег — депутатов всех уровней с этим значимым праздником. И в крупных городах, и в сельских поселениях всегда очень много работы. Это и законопроекты, необходимые для защиты интересов людей, развития регионов и страны в целом. И решение проблем жителей, которое всегда будет приоритетом.

Именно доверие людей – основа нашей с вами работы. И движущая сила всех конструктивных преобразований.

Крепкого вам здоровья, новых успехов и благополучия», — пишет Николай Панков.