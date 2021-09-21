Депутат ГД Николай Панков заявил, что пойдет с инициативой к депутатам Саратовской областной думы, чтобы принять меры, запрещающие движение тяжелых машин по проспекту Кирова.

Он сказал об этом, когда посещал в Саратове здание бывшего кинотеатра «Пионер».

— На месте кинотеатра у нас машины, транспорт. Считаю, так не должно быть. Если это пешеходная зона, она должна быть пешеходной. Подвоз к магазинам должен осуществляться не на тяжелых машинах. Собственники считают, что они могут жить как хотят. Я считаю, это неправильно, буду отстаивать интересы наших граждан, — сказал депутат.

Также Панков поделился своими воспоминаниями о работе кинотеатра, об облике проспекта, перечислил кинотеатры «Пионер», «Экран», «Ударник», «Победа», которые перестали существовать.

Он уже обратился к администрации города, чтобы в этом отношении был наведен порядок, кинотеатры исполняли свои основные функции и не превращались в магазины. Спикер ГД Вячеслав Володин также призвал мэра Саратова разобраться с произволом у бывшего кинотеатра «Пионер», где открывается «Магнит» и тяжелые фуры идут на разгрузку по недавно реконструированной пешеходной зоне.