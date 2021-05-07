Сегодня, 7 мая, депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил благоустройство дворовой территории с жителями домов на Революционной улице в Вольске. Местные жители рассказали, что неделю назад здесь обвалилась стена соседней типографии. Собственник объекта начал убирать обвалившиеся кирпичи и расчищать территорию.

— Хотели убрать сами, но кирпич чужой. Побоялись, что обвинят в краже Такого безобразия, никогда не было. У нас раньше и беседка была и площадка детская, — добавила Вера Бирюлина.

Горожане пожаловались, что в этом дворе, который раньше был одним из лучших в городе, разрушились дороги и обветшала детская площадка.

Местная жительница Лариса Турковская рассказала, что горожане сами выкладывают бордюры из кирпича. Разбиты клумбы, но нет эстетики — бордюры, асфальт разрушены. А еще, что в этом дворе живут бездомные кошки, где для них есть еда и безопасное укрытие от собак. Для животных всегда открыт вход в подвал.

Николай Панков подчеркнул, что в исторической части Вольска запрещено строительство, возможно только благоустройство. Об этом депутат ранее сообщал в своем телеграм-канале «Пара слов».

На встрече он отметил, что жители сами стараются благоустраивать территории.

— Здесь заметна заботливая рука жителей. Разбиты клумбы, во дворе уютно. С ремонтом будем помогать. Установим детскую площадку. Местная власть должна подставить плечо — помочь с опиловкой деревьев и вывозом растительного мусора. Этот двор в Вольске на пути гостей города, которые с набережной идут гулять. Сделаем его образцовым, — сказал Николай Панков.

Он подчеркнул, что для этого в разработке проекта нужно участие самих жильцов.