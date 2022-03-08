Милые женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот праздник – как первое дыхание наступающей весны. Он напоминает о том, что в нашей жизни есть душевное тепло, нежность и любовь к дорогим нам людям. Рядом с нами — наши прекрасные женщины: жены, матери, дочери и сестры. Вы всегда согреваете нас добрым словом и ласковым взглядом.

Спасибо за доброту и заботу, за то, что вкладываете всю себя в благополучие семьи и детей. Поверьте, мы, мужчины, очень ценим это. И находим самые красивые слова, чтобы вам об этом сказать.

Счастья вам и крепкого здоровья, радости и любви. С самым прекрасным весенним праздником!